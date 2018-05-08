طارق فهمي: إسرائيل الرابح الأول والأخير من قرار "ترامب"

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل هيل الرابح الأول والأخير من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل ستعمل على إنهاء الوجود الإيراني في سوريا، من خلال استهدافها لـ7 نقاط لها هناك.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يتواجد الآن في موسكو، للقاء فلاديمير بوتين، للاتفاق حول طريقة التعامل مع الموقف الجديد لإيران بعد انسحاب أمريكا.