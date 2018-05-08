تسجيل الدخول

الوطن

طارق فهمي: إسرائيل الرابح الأول والأخير من قرار "ترامب"

منذ 17 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
طارق فهمي: إسرائيل الرابح الأول والأخير من قرار "ترامب"

طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل هيل الرابح الأول والأخير من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل ستعمل على إنهاء الوجود الإيراني في سوريا، من خلال استهدافها لـ7 نقاط لها هناك.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يتواجد الآن في موسكو، للقاء فلاديمير بوتين، للاتفاق حول طريقة التعامل مع الموقف الجديد لإيران بعد انسحاب أمريكا.

قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي

البحرين تدعو بقية أطراف "الاتفاق النووي" إلى الانسحاب منه مثل ترامب

البحرين تدعو بقية أطراف "الاتفاق النووي" إلى الانسحاب منه مثل ترامب
أردوغان: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي سيزعزع الاستقرار ويخلق نزاعات

أردوغان: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي سيزعزع الاستقرار ويخلق نزاعات
عاجل| الإمارات ترحب بقرار ترامب بشأن انسحابه من الاتفاق النووي

عاجل| الإمارات ترحب بقرار ترامب بشأن انسحابه من الاتفاق النووي
الاتحاد الأوروبي يوكد تصميمه على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

الاتحاد الأوروبي يوكد تصميمه على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني
رئيس إيران: سعيد بخروج طرف مشاغب من الاتفاق النووي

رئيس إيران: سعيد بخروج طرف مشاغب من الاتفاق النووي
باحث في جامعة "السربون": انسحاب ترامب من الاتفاق النووي كان متوقعا

باحث في جامعة "السربون": انسحاب ترامب من الاتفاق النووي كان متوقعا
البحرين تؤيد بيان ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

البحرين تؤيد بيان ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
عاجل| السعودية تؤيد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

عاجل| السعودية تؤيد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني: أمريكا تخون شعوب المنطقة بانسحابها من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني: أمريكا تخون شعوب المنطقة بانسحابها من الاتفاق النووي
عاجل| ماكرون يعرب عن أسفه من قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي

عاجل| ماكرون يعرب عن أسفه من قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي
عاجل| نتنياهو: عارضنا الاتفاق النووي مع إيران منذ البداية

عاجل| نتنياهو: عارضنا الاتفاق النووي مع إيران منذ البداية
ترامب: الاتفاق النووي لم يضع قيودا على أنشطة إيران الخبيثة

ترامب: الاتفاق النووي لم يضع قيودا على أنشطة إيران الخبيثة
عاجل| ترامب أبلغ الكونجرس بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

عاجل| ترامب أبلغ الكونجرس بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
مسؤول إيراني يبحث الاتفاق النووي مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل

مسؤول إيراني يبحث الاتفاق النووي مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل
الرئاسة الفرنسية: ترامب "لم يبلغ" ماكرون بقراره حول الاتفاق النووي

الرئاسة الفرنسية: ترامب "لم يبلغ" ماكرون بقراره حول الاتفاق النووي
خبراء يوضحون سيناريوهات قرار "ترامب" بشأن الاتفاق النووي الإيراني

خبراء يوضحون سيناريوهات قرار "ترامب" بشأن الاتفاق النووي الإيراني
"الخارجية" الألمانية: التزام أوروبي كامل بالحفاظ على الاتفاق النووي

"الخارجية" الألمانية: التزام أوروبي كامل بالحفاظ على الاتفاق النووي
مسؤول إيراني: لن نقف مكتوفي الأيدي حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

مسؤول إيراني: لن نقف مكتوفي الأيدي حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي
عاجل| "ترامب" يلقي كلمته حول الاتفاق النووي بعد قليل

عاجل| "ترامب" يلقي كلمته حول الاتفاق النووي بعد قليل

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

العباسي في القاهرة لحضور أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

العباسي في القاهرة لحضور أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

رئيس حي الوراق يتعهد بتحسين الخدمات المقدمة لأهالي جزيرة الوراق

رئيس حي الوراق يتعهد بتحسين الخدمات المقدمة لأهالي جزيرة الوراق

أديب عن تأثير قرار ترامب على مصر: "أصبحنا في منطقة تدق طبول الحرب"

أديب عن تأثير قرار ترامب على مصر: "أصبحنا في منطقة تدق طبول الحرب"

عاجل| تركيا: سنبقي علاقتنا التجارية مع إيران

عاجل| تركيا: سنبقي علاقتنا التجارية مع إيران

في عيدها القومي.. محافظ دمياط: نواصل مسيرة تحقيق الرخاء والنهضة

في عيدها القومي.. محافظ دمياط: نواصل مسيرة تحقيق الرخاء والنهضة

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل