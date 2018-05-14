خالد الجندي: الجرئ على إلقاء خطبة الجمعة "يتخاف منه"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن خطبة الجمعة أمر في غاية الصعوبة في الدنيا على المشايخ، متابعا: "الجرئ على خطبة الجمعة ده يتخاف منه، في ناس يقولك ده أنا كأني بسلك سناني، ده أنا بطلع المنبر ولا هاممني".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "الناس اللي مبتخفش أثناء إلقاء خطبة الجمعة ميعرفوش هم واقفين على المنبر مكان مين".

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أصعب أمر في الدنيا هو عرض عقلك على الناس، مشيرًا إلى أن التحضير لخطبة الجمعة يكون على مدار الأسبوع.