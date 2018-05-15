تحطم زجاج نافذة "مزار شهداء ليبيا" بسبب التدافع بكنيسة العور في المنيا

تحطم زجاج إحدى النوافذ الخاصة بمزار الشهداء، داخل كنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور، بمركز سمالوط في المنيا، أثناء إقامة القداس الإلهي على رفات جثامين "شهداء ليبيا"، بسبب شدة التدافع والزحام الشديد لدخول قاعة الصلاة.

كان 20 شهيدا قبطيا قد فاضت أرواحهم على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في شهر فبراير من عام 2015.

وعُثر على رفات 20 رجلا مصريا إضافة إلى آخر داكن البشرة، يتحدر على الأرجح من بلد في أفريقيا، بحسب الطبيب الشرعي الليبي عثمان الزنتاني، قرب مدينة سرت.

وأوضح الطبيب عثمان الزنتاني، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن التعرف على الجثث ليس "مهمة سهلة" بسبب تحللها وانفصال رؤوس الضحايا عن أجسادهم. وأضاف أن عينات الحمض النووي التي أرسلتها عائلات الضحايا أتاحت التعرف على هوياتهم.

وفي 15 فبراير 2015، بث تنظيم "داعش" شريطا مصورا يظهر قطع رؤوس رجال قال أنهم 21 مسيحيا قبطيا خطفوا في يناير من العام نفسه في غرب ليبيا.