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الوطن

البورصة ترتفع في التعاملات المبكرة اليوم

منذ 7 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
البورصة ترتفع في التعاملات المبكرة اليوم

البورصة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة، اليوم، على ارتفاع بدعم مشتريات المستثمرين المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.2% عند مستوى 16816.05 نقطة، رابحا 35.21 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% عند مستوى 857.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41%، عند مستوى 2192 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.32% عند مستوى 2906 نقاط. وبلغ حجم التداول على الأسهم خلال هذه الأثناء، نحو 16.5 مليون سهم، بقيمة 42.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1.4 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 4.8 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 4.5 مليون جنيه و282.3 ألف جنيه على التوالي.

وعلى مستوى البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، فلم يشهد تداولات حتى تلك الأثناء.

وخيّم الارتفاع على الأسهم القيادية وتصدر تلك الارتفاعات جهينه بنسبة 5.2%، يليه بايونيرز بنسبة 3.35%، وبورتو القابضة بنسبة 3.33%، وفي المقابل اقتصر التراجع على عامر جروب بنسبة 3.03%، وأموك بنسبة 0.32%.

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