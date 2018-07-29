علقت الإعلامية إيمان الحصري، على الجدل المُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ترقية الرئيس عبدالفتاح السيسي للفريق محمد زكي وزير الدفاع إلى رتبة فريق أول، وتسليم شاب وفتاة الرتب الجديدة له، في مؤتمر الشباب، أمس السبت.

وقالت الحصري خلال تقديم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، إن تقليد مدنيين وزير الدفاع الرتب الجديدة يعبر عن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة.

وأضافت: "مش أول مرة يحصل"، متابعةً أن الرئيس السيسي قرر ترقية اللواء أركان حرب أحمد خالد حسن إلى رتبة فريق، واللواء أركان حرب علي محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة فريق، حيث قلدهما الشباب الرتب الجديدة.

وأوضحت مقدمة البرنامج، أن هذا التقليد اتبع في عدد كبير من دول العالم، معقبة: "المشهد مش غريب".