السيسي: نسعى لحل الأزمات الإفريقية خلال ترأسنا الاتحاد في 2019

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر نجحت في الفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام تبدأ في 2019، وشكلت لجنة على أعلى مستوى، من أجل تجهيز فترة القيادة.

وأوضح السيسي خلال فقرة "إسأل الرئيس"، ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، أن هناك أزمات في إفريقيا، بجانب موضوعات وملفات دولية نسعى لحلها.

وأضاف السيسي: "هناك مباردة تتعلق بالمناخ في إفريقيا وأشياء أخرى كثيرة، نتمنى أن تكون قيادتنا للاتحاد، تصب في مصلحة هذا الأمر".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.