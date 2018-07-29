قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة في حالة حركة مستمرة في الحدود مع ليبيا، مشيرًا إلى إرسال قوات خاصة على الحدود.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب: "إحنا بندمر كل يوم عربيات محملة بالذخائر والأسلحة والمهربين، مش أقل من 2000 عربية تم تدميرهم في آخر سنة ونصف، وأتمنى أننا نعرض للناس التطورات اللي بتعملها القوات المسلحة".

وتابع: "في سيناء افتكروا الوضع كان عامل إزاي ودلوقتي بقا عامل إزاي، ولكن حتى الآن يمكن أن تحدث عمليات إرهابية، ولكن اليقظة بتاعتنا تخلينا نقدر نتعامل مع الموضوع".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.