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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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ختام ورشة "استراتيجية السياحة البيئية في الفيوم" اليوم

ختام ورشة "استراتيجية السياحة البيئية في الفيوم" اليوم

السيسي: ندعم الجيش الليبي.. ومع إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن بها

السيسي: ندعم الجيش الليبي.. ومع إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن بها

السيسي: نسعى لحل الأزمات الإفريقية خلال ترأسنا الاتحاد في 2019

السيسي: نسعى لحل الأزمات الإفريقية خلال ترأسنا الاتحاد في 2019

السيسي: صفقة القرن مصطلح إعلامي أكثر منه سياسي

السيسي: صفقة القرن مصطلح إعلامي أكثر منه سياسي

صحة الواي الجديد: بداية العمل بـ"قومسيون" الداخلة الطبي نهاية أغسطس

صحة الواي الجديد: بداية العمل بـ"قومسيون" الداخلة الطبي نهاية أغسطس

السراج يعفي وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الليبية

السراج يعفي وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الليبية

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بعد مناقشتها بمؤتمر الشباب.. أهم محاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية

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عائلة عهد التميمي تتحدث لـ«الوطن» عن كواليس الإفراج: الاحتلال باغتنا

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