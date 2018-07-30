أول فتاة تترأس اتحاد طلاب جامعة مصرية: نفسي أشارك في البرنامج الرئاسي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، عددا من شباب المبتكرين والمتفوقين في مجالات مختلفة، جاءت بينهم إيمان راغب كلبوش، أول رئيسة اتحاد لطلاب كفرالشيخ وبجامعات مصر.

وقالت كلبوش لـ"الوطن"، إنها كانت من ضمن المدعين بصفتها رئيسة اتحاد طلاب بجامعة كفر الشيخ، وكان هناك اهتماما بحضورها عن طريق مكالمات كثيرة اكتشفت أنها من مكتب الرئاسة، وأنها سوف تكرم في المؤتمر.

وأوضحت كلبوش، أن التكريم جاء احتفاء بالأنشطة الطلابية خلال فترة الجامعة، وأيضا بشكل أساسي لأنها أول طالبة تصبح رئيسة اتحاد جامعة في تاريخ مصر، والطالبة المثالية بالكلية والجامعة، وعضو شرفي بنقابة المهندسين، وممثل الطلاب بلجنة التعليم بمجلس النواب، وعضو نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري بالجامعة الأمريكية، وعضو في لجنة الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومقدمة لكل حفلات جامعة كفر الشيخ.

وأعربت رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ عن سعادتها البالغة بتكريم السيسي لها، لافتة إلى أن انتابتها مشاعر مختلطة كادت تصل لدرجة البكاء، متمنية أن يكون كل شباب مصر مكانها ويحسوا بحلاوة النجاح بعد التعب.

واختتمت كلبوش تصريحاتها متمنية العمل في مجالات الشباب، وكيفية استثمارهم وحثهم علي التغيير والإضافة إلى المجتمع، والمشاركة في تطوير الإنسان، معربة عن أملها في المشاركة بالبرنامج الرئاسي الخاص بتأهيل الشباب.