قال ماهر هنداوي، الصحفي بجريدة الوطن، صاحب انفراد دراسة الحكومة تخفيض أيام العمل، إن الدولة تدرس هذا المقترح منذ عام 2014، مشيرًا إلى أنه كان هناك تخوفا من الإعلان عنه.

وأضاف هنداوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" اليوم السبت، إن المقترح يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وعملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

وتابع الصحفي بجريدة الوطن، أن الحكومة الحالية تفاعلت مع الدراسة، وما زال هناك جديدا سيتم الكشف عنه قريبا.

وأكد أن هذا تخفيض أيام العمل في الأسبوع لن يمس تماما الراتب الأساسي للموظف، مشيرا إلى أن الجميع أجمع أن هناك ترهل وبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة.

وكانت "الوطن" انفردت في عدد اليوم، بدراسة مقترح الحكومة بتقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأجورهم، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى. وحصلت «الوطن» على نص قرار يتضمن تكليفاً