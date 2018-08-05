تجتمع هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا، برئاسة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، وحضور عبدالفتاح الجبالي ومحمد العمري وكيلا المجلس، وأحمد سليم، الأمين العام.

يناقش المجلس، خلال الاجتماع، شكوى مقدمة من اتحاد الكرة ضد قناة "إل تي سي" تتهم القناة ببث بعض لقطات من مباريات الدوري المصري بالموسم الجديد دون الحصول على إذن الاتحاد، فيما يعد أول تطبيق للبروتوكول الموقع بين "الأعلى للإعلام" واتحاد الكرة، الخاص بحماية الملكية الفكرية لمنتجات الاتحاد.

كما يناقش البدء في تنفيذ بروتوكول تعاون بين المجلس ومنظمة "يونيسف" والخاص بإعلام الطفل، وقد يتطرق الاجتماع إلى مخالفة الكود الإعلامي الذي أقره المجلس، بخصوص التناول الإعلامي لقضايا الطفل في الفيديو الذي تم بثه على صفحة محافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المتعلق باتهام أطفال بالتهريب الجمركي، والذي أثار ردود فعل واسعة بسبب المخالفات المهنية التي وردت به.

وتناقش هيئة المكتب أيضا بدء تنفيذ بروتوكول بين المجلس وأكاديمية ناصر العسكرية، بخصوص تنظيم دورات تدريبية، حيث من المقرر أن تبدأ أولى الدورات، الأحد المقبل، بمشاركة 50 من مديري تحرير الصحف وبرامج الـ"توك شو".