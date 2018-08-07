قال جمال السمالوطي رئيس شعبة الجلود باتحاد الصناعات، إنه طالب مصلحة الجمارك بمتابعة المنتجات الجلدية المستوردة وضرورة دخولها بالفواتير الصحيحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن المشكلة في الأحذية التي يتم تهريبها: "الحقوا التهريب الموجود من داخل المنافذ والمدون عندنا من قبل الرقابة على الصادرات والواردات أن المستورد الرسمي 145 مليون زوج حذاء وغير الرسمي ضعف الكلام ده".

وتابع: "التهريب له مافيا وله ناسه ومش بالسهولة نعمل سيطرة ولكن الدولة قادرة أنها تسيطر عليه".