تسجيل الدخول

الوطن

أحدث الأخبار

إيهاب الخطيب: يحسب لوزير الشباب أنه وضع إطارا زمنيا لعودة الجماهير

إيهاب الخطيب: يحسب لوزير الشباب أنه وضع إطارا زمنيا لعودة الجماهير

الأربعاء.. مؤتمر صحفي بأكاديمية الفنون لإعلان شروط القبول بمعاهدها

الأربعاء.. مؤتمر صحفي بأكاديمية الفنون لإعلان شروط القبول بمعاهدها

عاجل| دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ

عاجل| دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ

فخري الفقي: إنشاء أنفاق قناة السويس الجديدة ضرورة لتنمية سيناء

فخري الفقي: إنشاء أنفاق قناة السويس الجديدة ضرورة لتنمية سيناء

خبير اقتصادي يكشف سبب تحصيل رسوم قناة السويس بالدولار بدل الجنيه

خبير اقتصادي يكشف سبب تحصيل رسوم قناة السويس بالدولار بدل الجنيه

رئيس اتحاد الصناعات يحذر من الجلود المستوردة: "مسرطنة"

رئيس اتحاد الصناعات يحذر من الجلود المستوردة: "مسرطنة"

اختيارات الوطن

مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

الأكثر قراءة

عاجل