استعرض الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مقال الكاتبة الصحفية سحر الجعارة في جريدة "الوطن"، الذي تحدثت فيه عن أزمة بيع الأدوية المغشوشة بعنوان "محدش شاف وزيرة الصحة؟".

وقالت الجعارة، خلال مداخلة هاتفية لها بالبرنامج، إن القضية ليست سحر الجعارة على الإطلاق، مشيرة إلى أنها كتبت منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحدثت فيه عن شرائها دواءً من إحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة، فوجئت بعدها بأن الدواء "مغشوش"، ما قد يعرض حياة المرضى لخطر يصل إلى الوفاة.

وأبدت الجعارة استغرابها من وصول الغش إلى أدوية علاج السرطان وأدوية "الكيماوي".

وتابعت: "مافيا الأدوية دي أخطر من مافيا السلاح، واللي بيحصل قتل عمد للبشر وليس شروعًا في قتل، حتى ولو لم يجرمه القانون".