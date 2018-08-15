نظمت الوزارة من خلال مشروعي التعاون البيئي المصري الإيطالي، ومشروع الاستدامة المالیة، دورة تدريبية تحت عنوان "الغواص البيئي" المعتمدة دولیا من منظمة Check Reef لعدد من الباحثين في الوزارة المختصين بمهام الغوص، ورصد الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، استمرارا لدور وزارة البيئة في حماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية في رفع مهارات الباحثين البيئيين العاملين بالمحميات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على استدامتها يتطلب بناء قدرات العاملين بالمحميات ومساعدتهم على تطوير ادائهم، حيث تهدف الدورة إلى تطوير آلیات المسوحات البحریة وأعمال الغوص؛ لرصد الأنواع البحرية وتطورها لحماية التنوع البيولوجي، من خلال تدريب الباحثین البیئیین على كیفیة تنفذ تلك المسوحات وتحديد التأثیرات البشرية والطبيعية عليها، إضافة إلى رصد الشعاب المرجانية والأسماك التي تعيش عليها؛ وأنوع اللافقاریات المصاحبة لها.

كما أوضحت الوزيرة، أن الدورة تتضمن إعداد تصور لمزاولة الغوص بالمحميات للاستفادة منها في تنفيذ المعاینات الفنية وتوثیق كل البيانات واستخدام البرامج الحديثة في أعمال الرصد واستخراج النتائج، والاستفادة منها في حماية الأنواع، ورصد تطورها وإدارة المخاطر لضمان استدامة إدارة وحماية الحياة البحرية.