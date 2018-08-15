قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة مشاركة في برنامج الحفاظ على مياه النيل والحد من تلوثها، مشيرةً إلى أن الوزارة مسؤولة عن وحدة الصرف الصناعي على النيل.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال حوارها ببرنامج "الحياة أحلى" الذي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة ستعمل خلال العامين المقبلين على تدعيم ثقافة ترشيد استخدام مياه النيل، قائلةً: "الأهم من الحد من التلوث هو الحفاظ على المورد نفسه".

وتابعت: "أنسق مع وزارة التربية والتعليم من أجل توعية الطلاب في المدارس بأهمية ترشيد الاستهلاك، وفي منظومة التعليم الجديدة سيتوفر التداخل بين ما هو نظري وعملي، وهو ما يوفر مستوى توعية أعلى".