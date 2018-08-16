بطل واقعة "تحرش التجمع": "مأجرمتش.. أنا من علية كبيرة"

دافع محمود سليمان، صاحب "فيديو التحرش" في التجمع، عن نفسه، قائلا: "أنا حد له وضعه الاجتماعي ووضعه المهني، وأنا نائب رئيس مجلس إدارة في شركة كبيرة مش حد قليل، وأنا مش بفتح شباك عربيتي عشان ارمي كلمة لحد، مش أنا اللي أعمل كده بوضعي ده".

وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم": "أنا لما نزلت أكلمها أسلوبي معاها يثبت أنا بني آدم همجي ولا لأ، وأنا مغلطتش بكلمة معاها".

وتابع: "ده مش تحرش ولو تحرش اتكلم عن الشخص التاني، واللي اتمسح معرفش اتمسح ليه، يمكن عشان مش عجب الناس، والفيديو بتاعي اللي عجب الناس، وبقوا بينزلوا عليه كوميكس، والموضوع زاد عن حده كتير قوي، أنت مش متخيل الموضوع بقا عامل إزاي".

واستطرد: "في الفيديو أنا كنت بهرج وبضحك وأنا مأجرمتش لما بقول لحد تعالى نشرب قهوة، أنا ممكن أكون أخطأت آه لكن مأجرمتش، عشان يحصل لي ده كله، وأنا بيتعمل لي شو معرفش عشان إيه"، متابعا: "تحرش دي كلمة كبيرة قوي، ومتتقالش على واحد زيي أنا، وأنا منزلتش قليت أدبي.. أنا نزلت عشان الموضوع يبقى فيه ذوق وأدب".

واستكمل: "مينفعش وأنا كده تسوء سمعتي وسمعة عيلتي، وأنا حد من عيلة كبيرة مش من عيلة صغيرة، وأنا عندي شغلي وممكن كلمة عاكستها آه لكن تحرش لأ، أنا مش مذنب لأن مفيش تحرش لفظي!".

ورفض الشاب الاعتذار للمجتمع، قائلًا: "لا مش هعتذر للمجتمع اعتذر للمجتمع ليه؟".

وكانت منة جبران، فتاة "التجمع الخامس"، التي نشرت فيديو لشاب قالت إنه يتحرش بها، و"تتعرض بصورة يومية لمثل هذا الموقف وقت انتظارها الأتوبيس، وتصور الموقف بالكامل وتنشره على "إنستجرام".

وأكدت جبران، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مساء الثلاثاء، أن كل الفتيات يتعرضن لهذا الموقف سواء محجبة أو غير محجبة، لافتة إلى أنها عندما نشرت الفيديو البعض هاجمها وآخرون وقفوا بجانبها.