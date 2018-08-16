كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد مُعيط وزير المالية من مصلحة الجمارك عن السلع الواردة للاستهلاك المحلي داخل البلاد، وتم سداد الرسوم والضرائب المختلفة عنها والتي تم الإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية خلال الفترة من أول مارس وحتى يوليو 2018 بلغت قيمتها 1.630 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن قائمة السلع تضمنت الآتي:ـ

1- حيوانات حية من الأبقار بقيمة 63 مليون دولار.

2- لحوم طازجة ومجمدة بقيمة 314 مليون دولار.

3- الدواجن بجميع أنواعها 16 مليون دولار.

4- أسماك بأنواعها بقيمة 176 مليون دولار.

5- ألبان ومنتجاتها بقيمة 115 مليون دولار.

6- سكر مكرر بقيمة 146 مليون دولار.

7- أرز بقيمة 14 مليون دولار.

8- زيوت طعام بقيمة 590 مليون دولار.

9- خضروات وفاكهة بقيمة 196 مليون دولار.

كما تم استيراد قمح بقيمة 980 مليون دولار للاستهلاك المحلي.

وأوضح التقرير حرص الدولة على وجود السلع الأساسية بوفرة للقضاء على استغلال البعض لنقص السلع والسعي لرفع الأسعار، وتضمن التقرير توافر العرض بكميات كبيرة ليسهل على المواطنين الحصول على السلعة بسهولة وبأسعار غير مبالغ فيها.