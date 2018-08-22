قال المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إنه تم التنسيق مع مسؤولي الري والزراعة بالمحافظة، لتحديد مدى تضرر مياه الري بترعة أفلاطون الواقعة بزمام قرية قاي بمركز إهناسيا، بعد تسرب كمية محدودة من المواد البترولية الناتجة عن حادث تصادم سيارتين محملتين بالمواد البترولية وإشتعال النيران بهم بمدخل القرية، اليوم الأربعاء.

وأكد محافظة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على تحديد مساحات الأراضي المضارة من عدمه مع تكليف مديرية الزراعة بأخذ عينات من التربة والزراعات من خلال معمل تحليل التربة بالمديرية، لتحديد وجود ضرر من عدمه، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، على حريق شب في سيارتين محملتين بالمواد البترولية عقب تصادمهم معا بمدخل قرية قاي بمركز إهناسيا التابعة لمحافظة بني سويف

ووجه المحافظ، السكرتير العام المساعد اللواء خميس أبو الفضل لمتابعة الموقف وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث توجه إلى مكان الحادث 6 سيارات من الحماية المدنية حتى تمت السيطرة على الوضع دون وقوع أي إصابات.

وأكد غانم شعراوي نائب رئيس الوحدة المحلية بإهناسيا، على التنسيق مع المرور وشركة البترول لرفع مخلفات الحادث في أسرع وقت ممكن وإعادة فتح الطريق، والذي تم فتحه بالفعل وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.