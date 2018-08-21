احتفل أهالي محافظة بني سويف، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على نغمات المزمار ومشاهدة عروض التنورة والتي انتشرت بحديقة النصر بوسط مدينة بني سويف.

والتف الأهالي في شكل دائري لمشاهدة عروض التنورة والاستماع إلى المزمار والطبل البلدي والموسيقى النحاسية التي تواجدت في ميدان الشهداء، للاستمتاع بهم وسط ترديد أغاني العيد والأغاني الوطنية، وسط فرحة المواطنين وتبادلهم التهنئة بالعيد ودعاؤهم لبعضهم البعض بالخير واليمن والبركات ولمصر بالامن والاستقرار.

وأدى مئات الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، داخل 135 ساحة لأداء الصلاة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى المساجد.