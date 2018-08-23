لقي سائق مصرعه، وأصيب 12 شخصا، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية "جرزا" التابعة لمحافظة الجيزة، ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى الواسطى المركزي ببني سويف.

واستقبلت مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، اليوم الخميس، جثة سائق يدعى: علاء أحمد محمود، 25 سنة، ومقيم مركز الواسطى ببني سويف.

كما استقبل المستشفى 12 مصابا، وجميعهم يقيمون بمحافظة القاهرة، وترواحت الإصابات بين كدمات وجروح وكسور متنوعة وبيناتهم كالتالي: روحية شعبان علي، 20 سنة، مصابة بجرح بالرأس، وهدى محمد يوسف، 42 سنة، مصابة اشتباه كسر بالكتف، ومحمد علي، 21 سنة، مصاب جرح بالرأس، وربيع عبدالفتاح محمد، مصاب جرح باليد اليسرى، وميرفت شحاتة، 22 سنة، ومصابة بكدمات وسحجات، وآمال عبد الله، 56 سنة، ومصابة بجرح بالرأس، سمير عبدالسيد، 40 سنة، مصاب كدمات وسحجات.

كما أصيب في الحادث كلأ من: "ندا هلال عبدالعاطي 12 سنة، وشقيقها محمد، 14 سنة، وشقيقتها أميرة 12 سنة، ومعاذ عصام عبدالرحيم 12 سنة، وأحمد حسن شحاتة 8 سنوات، وجميعهم حالتهم مستقرة.