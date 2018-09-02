خبيرة طاقة نافية افتتاح مركز للعلاج بالقبل والأحضان: "سأقاضي المدعين"

عبرت سها عيد، خبيرة علم الطاقة، عن غضبها بسبب ما تم تداوله في مقال بأحد الصحف الأسبوعية المصرية عن أنها "تقترح العلاج بالأحضان والقبلات لبعض المرضى في مصر".

ونفت عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، ما تم تداوله عن قيامها بافتتاح مركز للعلاج بالأحضان والقبلات، مؤكدة أنها ستقاضي كل من نشر هذا الكلام وأنها ستتقدم بشكوى لنقابة الصحفيين ضد هؤلاء.

وشددت خبيرة علم الطاقة على أنها قاضت موقع "هافينغون بوست"، بسبب مقال قالوا فيه إنها "افتتحت مركز وأكاديمية للعلاج بالأحضان والقبلات".

ولفتت عيد إلى أنها خبيرة في علم الطاقة، وهو علم صيني قديم يبحث في أفضل أماكن للديكورات في المنازل، وأنها أول من أحيا هذا العلم وأدخله للوطن العربي.