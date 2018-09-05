استقبل اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، وفد قبطي، من الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية بالمنيا ومطاي، برئاسة الأنبا بطرس فهيم، مطران الكاثوليك بالمنيا، والأنبا جورجيوس، أسقف مطرانية مطاي.

ضم الوفد عدد من الأباء والكهنة والراهبات بالكنيسيتين ومجموعة من الشخصيات العامة.

وقدم "الوفد"، التهنئة للمحافظ بتوليه مهام عمله الجديد، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يكون محل ثقة القيادة السياسية، وأهالي المنيا.

وأكد "مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا"، على وحدة الصف والتعايش السلمي، وتكريس مبدأ المواطنة والعمل تحت شعار الأخلاص والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته.

أهدى الوفد لمحافظ المنيا "مصحف"، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.