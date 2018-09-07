أصيب 24 مواطنا برصاص الاحتلال اليوم الجمعة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة في قطاع غزة، وبدأ المتظاهرون الفلسطينيون بالتوافد إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة، في جمعة "عائدون رغم أنفك يا ترامب"، وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة،وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين شرقي بلدة خزاعة شرقي خان يونس، فيما دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة للمشاركة الفاعلة في جمعة "عائدون رغم أنفك يا ترامب".

وكانت وزارة الصحة اكدت استشهاد 172 مواطنا واصابة 19139 بجروح مختلقة منذ انطلاق مسيرات العودة و كسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة في 30/مارس الماضي.