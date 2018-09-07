استشهد شاب وأصيب 94 آخرون برصاص الاحتلال، خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة في قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، بأنه استشهد الشاب بلال مصطفى خفاجة، 17 عامًا، برصاصة في الصدر شرق رفح، وأصيب 94 آخرون بجراح مختلفة منها 30 بالرصاص الحي، وتم تحويل 37 إصابة للمستشفيات في قطاع غزة.

ووصل المواطنون عصر اليوم، إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة أطلق عليها "عائدون رغم أنفك يا ترامب"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، كما أطلقت القوات المتمركزة خلف السياج الفاصل، النيران وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين شرقي بلدة خزاعة وخان يونس.