قال المهندس علاء سعداوي الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، إن مشروع الدائري الإقليمي سيساهم في تخفيف نسب الحوادث والتكدس المروري أعلى الدائري القديم، لكونة سيجذب نسبة لن تقل عن 30% من حركة النقل من القديم الجديد.

وطالب "سعداوي"، في بيان رسمي، بسرعة إصدار قرار بمنع النقل الثقيل نهائيا من الحركة أعلى الدائري القديم، على أن تقتصر حركة النقل على الدائري الجديد فقط، وتكون مشروطة بمواعيد، موضحا أن حركة نقل البضائع القادمة من موانئ بورسعيد أو السخنة أو الإسكندرية أصبحت قريبة جدا من الدائري الإقليمي الذي يسهل الربط بين محافظات الجمهورية ويختصر زمن النقل.

وكانت وزارة النقل انتهت من اللمسات النهائية للدائري الإقليمي تمهيدا لافتتاحة صباح غدا الأحد، بحضور قيادات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وقيادات وزارة النقل.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يساهم مشروع الدائري الإقليمي في فض التكدس على الدائري القديم كما يساهم في الربط بين الطريقين الزارعي والصحراوي لتسهيل الانتقال من "مصر ـ الإسكندرية الصحراوي"، إلى الزارعي في وقت بسيط ويربط المشروع محافظات الجمهورية كاملة من خلال الشبكة القومية للطرق.