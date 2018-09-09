تفقد اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، ونبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أول أيام تدريبات معلمي الصف الأول الثانوي على نظام التعليم الجديد بمركز التطوير التكنولوجي.

وتشمل برامج التدريبات لمعلمي الصف الأول للمرحلة الثانوية، مهارات إدارة الفصل وحل المشكلات والتعلم الذكي والمهارات الحياتية والتعلم النشط لمواكبة التطور المصاحب لنظام التعليم الجديد.

واستعدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، لهذه الباقة من التدريبات بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بتجهيز 5 قاعات مكيفة ومجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي مدعومة بخطوط الإنترنت فائق السرعة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الباقة من التدريبات التي بدأت اليوم لمدة 10 أيام مقسمة على أسبوعين على أن يشتمل اليوم الواحد على فترتين تدريبيتين صباحية ومسائية حتى تستوعب كافة معلمىيالصف الأول بالمرحلة الثانوية على مستوى المحافظة.