تمكنت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، من انتشال جثة الطفل "أحمد طه قطب"، 3 سنوات، من أسفل أنقاض العقار المنهار بقرية الجعب بجزيرة الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العقار المنهار إلى 4 متوفين و9 مصابين.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانهيار منزل ووقوع وفيات ومصابين بجزيرة الحواتكة دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدني تبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق ملك قطب جلال بمنطقة قرية الجعب التابعة لجزيرة الحواتكة دائرة المركز، ومصرع 3 أشخاص وهم "رؤي طه قطب، 18 شهرًا، ونادية عبد الحافظ عبد الحميد، 64 سنة، وشخص أخر"، بالإضافة لإصابة علي قطب جلال، 17 سنة، وطه قطب جلال، 30 سنة، وعمرو قطب جلال 43 سنة.

وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاض واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقرر المحافظ صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى ومبلغ ألف جنيه لكل مصاب كمساعدات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بتوجيه كافة الرعاية لأسر المتوفيين والمصابين .

وأصدر المحافظ تعليماته إلى المهندس نبيل الطيبي بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والشؤون القانونية والمتابعة الميدانية للوقوف على أسباب الانهيار وكتابة تقرير بالواقعة للعرض على الوزير المحافظ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.