أقدم رقيب شرطة بالمعاش، على قتل زوجته، اليوم الجمعة، خنقا، عقب معايرتها له بعدم قدرة أسرته الدفاع عن نجل عمه الذي تعرض للضرب من أحد الأشخاص.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ، مأمور مركز شرطة ناصر، بقيام "أشرف. ح . ز"، 42 سنة، رقيب شرطة بالمعاش، بقتل زوجته وتدعى "ه . ع . ع" 29 سنة، ربة منزل، ويقيمان بمركز ناصر، بعد مشاداة كلامية بينهما.

وتبين من تحريات المقدم محمود الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر بإشراف العميد محمد ضبش مدير مباحث المديرية، والعميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، أن مشادات كلامية بين الجاني والمجني عليهم تسببت في إقدام الزوج على قتل زوجته خنقا بعد أن قامت الزوجة بترديد عبارات من شأنها معايرة الجاني بأن أسرته لم تستطع أخذ حق أحد أبنائها وهو نجل عمومه الجاني بعدما تعرض للضرب من أحد الأشخاص بالقرية.

كما تبين أن الجاني أقدم على خنق المجني عليها من رقبتها داخل مسكنهم بالقرية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ونقلت إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي، وسلم المتهم نفسه لقسم الشرطة في ناصر، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بمركز شرطة ناصر، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيلة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.