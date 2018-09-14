كشف محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحى بالصعيد، عن ارتفاع نسب الحجوزات السياحية إلى الأقصر وأسوان، الشهر الحالى، موضحاً أن السياح الصينيين واليابانيين والمقبلين من الدول الإسكندنافية هم الأكثر زيارة للمواقع الأثرية فى الصعيد حالياً.

وأضاف «عثمان»، لـ«الوطن»، أن «الـ3 شهور المقبلة، المتزامنة مع بدء الموسم السياحى الشتوى، ستشهد انتعاشة كبيرة فى الحركة الوافدة إلى الأقصر وأسوان، والتى ستصل ذروتها خلال يناير 2019»، مشيراً إلى أن «حركة السياحة النيلية ستشهد بدورها رواجاً كبيراً، خاصة فى إجازات منتصف العام، حيث تصل بها نسب إشغالات الفنادق العائمة لنحو 100%».

وقال ثروت عجمى، مستشار غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن «بشائر عودة السياحة للأقصر وأسوان بدأت الشهر الحالى، حيث تستضيف الأقصر، 25 سبتمبر الحالى، المؤتمر السنوى لشركات السياحة البلجيكية، الذى يحضره أكثر من 500 خبير سياحى»، لافتاً إلى «وجود طلبات لحجوزات مستقبلية من السوق الإسبانى، بدءاً من الشهر المقبل، فضلاً عن رحلات سيتم تسييرها للأقصر وأسوان من بعض دول أمريكا اللاتينية».

وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن «الموسم الشتوى فى الأقصر وأسوان مبشر جداً بالنسبة لحجوزات الفنادق، نتيجة جولات الرئيس السيسى الخارجية، والتسويق لمصر عالمياً، مع تسليط الضوء على العديد من الاكتشافات الأثرية، التى يتم الإعلان عنها مؤخراً فى العديد من المحافظات»، مطالباً بضرورة التسويق الجيد للسياحة النيلية، ورحلات «النايل كروز»، خاصة مع افتتاح قناة أسيوط الجديدة، التى سيكون لها دور كبير فى مرور المراكب السياحية فى أسرع وقت.