قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تطمئن حاليا على أوضاع المصابين في حادث وحدة الكلي الصناعي في مستشفى ديرب نجم، عبر الإطلاع على التقارير الخاصة بهم، فضلا عن متابعة الأمر على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، في تصريحات صحفية له، منذ قليل، أن الوزيرة تتفقد المستشفى، للإطلاع على تفاصيل الواقعة، وأنه من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة عقب انتهاء التحقيقات الخاصة بها.

وشدد "مجاهد" على أن الوزيرة تتوعد المقصرين في الواقعة، وأنه سيتم التعامل معهم بشكل حازم.