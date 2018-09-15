عاجل| وزيرة الصحة تأمر بإغلاق وحدة الغسيل الكلوي بـ"ديرب نجم"

أمرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإغلاق وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم في الشرقية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وتفقدت وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية مصابي حادث مستشفى ديرب نجم بمستشفى جامعة الزقازيق.