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معروف يوسف: خدمت الزمالك 4 سنين والنتيجة إهانتي

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تضبط عريسها وخالتها عاريين بعد زواجهما بأسابيع.. والخالة: "مش ندمانة"

تضبط عريسها وخالتها عاريين بعد زواجهما بأسابيع.. والخالة: "مش ندمانة"

عجميات تشارك بالسمسمية ورقصات وطنية في دوري الشركات ببورسعيد

عجميات تشارك بالسمسمية ورقصات وطنية في دوري الشركات ببورسعيد

إخلاء سبيل 12 طبيبا في "كارثة الغسيل الكلوي" بمستشفى ديرب نجم

إخلاء سبيل 12 طبيبا في "كارثة الغسيل الكلوي" بمستشفى ديرب نجم

ضبط 5 أطنان كيماويات مخصصة لحمامات السباحة مجهولة المصدر بالغردقة

ضبط 5 أطنان كيماويات مخصصة لحمامات السباحة مجهولة المصدر بالغردقة

ضبط طالبين بحوزتهما 33 لفافة فودو في الغردقة

ضبط طالبين بحوزتهما 33 لفافة فودو في الغردقة

"الصحة": خروج 3 مصابين في واقعة "الغسيل الكلوي" من المستشفى

"الصحة": خروج 3 مصابين في واقعة "الغسيل الكلوي" من المستشفى

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"الأرصاد": طقس الاثنين معتدل.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

"الأرصاد": طقس الاثنين معتدل.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

"عائل أبنائي الـ10".. عم صلاح: "وراء الشوك يستخبى العسل"

"عائل أبنائي الـ10".. عم صلاح: "وراء الشوك يستخبى العسل"

قبل لقاء المستشار الفيدرالي بالسيسي.. تاريخ العلاقات المصرية النمساوية

قبل لقاء المستشار الفيدرالي بالسيسي.. تاريخ العلاقات المصرية النمساوية

"روضة السيدة" من العشوائية إلى التحضر.. مشروع بتكلفة 300 مليون جنيه

"روضة السيدة" من العشوائية إلى التحضر.. مشروع بتكلفة 300 مليون جنيه

تزامنا مع زيارته لمصر.. تعرف على أصغر رئيس وزراء بالعالم

تزامنا مع زيارته لمصر.. تعرف على أصغر رئيس وزراء بالعالم

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مبادرة مسيحية لـ«تحفيظ القرآن» بالإسكندرية.. و«بيت العائلة»: ندرسها

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