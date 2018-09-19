قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المناهج تم تأليفها بالفعل وتمت طباعة الكتب ونقلها لمخازن المديريات المختلفة.

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس السيسي لبعض المشروعات الصحية والتنموية أنه تم توزيع كتاب دليل المعلم على معلمي الصفوف الأولى، والذين بلغ عددهم 128 ألف معلم مشيرًا إلى أن دليل معلمي رياض الأطفال يحتوي على 600 صفحة.

وأوضح "شوقي" أنه أصدر أمر بمنع طباعة الكتب الخارجية للنظام الجديد مؤكدًا أن الكتب الخارجية خطيرة جدًا على الطالب وتضره نظرًا لانها تقدم له عدد من المسائل وحلها وهو ما يحاربه النظام الجديد القائم على التفاعل والابتكار.

وشدد شوقي على الارتفاع بمستوى التعليم الحكومي المصري المجاني مضيفًا:"توفير الخدمة للمواطن المصري وأفقر مواطن لازم ياخد خدمة أفضل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، والذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية. وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.