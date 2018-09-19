قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم التعاقد على 708 آلاف تابلت، وأنه يصل لمصر 100 ألف شهريًا.

وأكد شوقي خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس السيسي لبعض المشروعات الصحية والتعليمية، أن الدراسة ستبدأ بشكل طبيعي باستخدام الكتب الورقية مثل العام الماضي، مشيرًا إلى أن أول امتحان الكتروني عبر التابلت شهر يناير المقبل.

وأوضح شوقي أنه تم التعاقد على عدد من الشاشات التفاعلية التي سيتم وضعها في كافة الفصول التعليمية لكافة المراحل، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ساهمت في امداد المدارس بهذه الشاشات وأن هذه الإمكانيات غير موجودة في المدارس الدولية مشيرًا إلى أنه استلم 2000 شاشة خلال شهر سبتمبر وسيستلم 9000 أخرى خلال شهر أكتوبر:"ده أعلى بكثير من امكانيات المدارس الدولة".

ولفت شوقي إلى أن مصر طلبت تابلت من شركة سامسونج العالمية بشكل يفوق قدرتها وانها تعمل لحساب مصر حتى الأن.

وأكد شوقي على أن المدارس اليابانية جاهزة للانطلاق بإجمالي 35 مدرسة، ولافتًا إلى أن محافظ جنوب سيناء قرر افتتاح مدرسته بالتعاون مع الأهالي والذين دفعوا نصف التكلفة.

وأشار شوقي إلى أنه تم قبول 13240 اتقبلوا في مراحل رياض الأطفال والابتدائي بالمدارس اليابانية.

وأوضح شوقي أنه تم تدريب 697 معلم تم اختبارهم للعمل في المدارس اليابانية وقاموا بعمل كشف طبي وصحي لدى القوات المسلحة وحصلوا على تدريب على المنهج المصري والياباني لافتًا إلى أن اكبر مدارس يابانية هي حدائق أكتوبر والتي تستوعب 1200 طالب و61 مدرس وسيتم افتتاحها اليوم.

وتابع شوقي:"أول ما نسلم كتب الترم الأول هننكفأ نألف كتب الترم التاني والمرة دي الكتب دي بتاعتنا والاطار العام بتاعنا وأولياء الأمور هيكتشوفوا ان مفيش لزمة للدروس الخصوصية والكتب الخارجية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، والذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية. وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.