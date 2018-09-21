تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، مستشفى الشهداء المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده المستشفى وجه المحافظ مدير المستشفى باتخاذ اللازم نحو صيانة وإصلاح مصعد المستشفى لراحة المرضى، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بقرية "البتانون" برفع كفاءة طريق "طنبدي – شبين الكوم"، وإزالة أثار أعمال الحفر استجابة لطلب أحد المواطنين والذي يتضرر من سوء حالة الطريق، فيما وجه أحد المرضى الشكر لمحافظ المنوفية على ما يبذله من جهد للاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.

جاء ذلك، اليوم، خلال جولة المحافظ الميدانية المفاجئة لمركز ومدينة الشهداء بحضور الدكتور عبدالعزيز جمعة، مدير المستشفى، حيث تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والجراحة والأقسام الداخلية بالمستشفى، موجهًا مدير المستشفى بتوفير وزيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال لسرعة التعامل مع المرضى وحسن معاملة الجمهور، وذلك عقب أداءه شعائر صلاة الجمعة بمسجد سيدي شبل.

وتفقد المحافظ في طريقة مبنى الوحدة المحلية بالبتانون التابعة لمركز شبين الكوم للتأكد من وجود النوبتجية، واستكمل المحافظ جولته بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد سيدى شبل بمركز ومدينة الشهداء، حيث تفقد المنطقة المحيطة للمسجد موجهًا رئيس المدينة بسرعة إزالة الإشغالات المحيطة بالمسجد والتي تعرقل سير الطريق.

واستمع المحافظ لعدد من طلبات المواطنين عقب الانتهاء من صلاة الجمعة من بينها تطوير المسجد، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لعرض تقرير مفصل عن الأعمال المطلوبة والخاصة بتطوير المسجد وأعمال ترميم دورات المياه وأماكن الوضوء نظراً لمكانة المسجد الدينية والأثرية في نفوس المصريين والمسلمين.

وخلال لقائه بالمواطنين عقب صلاة الجمعة أكد محافظ المنوفية عقد لقاء أسبوعي لخدمة المواطنين يوم الثلاثاء من كل أسبوع بالديوان العام للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وسرعة حلها وفق اللوائح والقوانين، وكذا وجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف العلاوة الدورية المتأخرة لعمال منظومة النظافة، موجها رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة وسرعة رفع الإشغالات والمخلفات أول بأول لإعادة المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى النظافة وتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين بهدف تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وفى ذات السياق تفقد محافظ المنوفية مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للتأكد من وجود النوبتجية، فيما وجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة التواجد الميداني في الشارع للاستماع إلى طلبات وشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

وفي ذات السياق قام المحافظ سيراً على الأقدام بتفقد مركز الشرطة وموقف سيارات الأجرة بـ"الشهداء" رافقة اللواء طارق عامر مساعد مدير أمن المنوفية، والعميد مصطفى زهران مأمور مركز الشهداء، حيث أكد محافظ المنوفية التعاون الدائم والمثمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتطبيق القانون وفرض الانضباط في الشارع، موجها رئيس مدينة "الشهداء" وإدارة المرور بسرعة إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة بالموقف لإحداث سيولة والقضاء على الكثافات المرورية، مشدداً بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة بكافة الخطوط وتوقيع العقوبات على المخالفين بكل حزم وقوة لتحقيق العدالة ولضمان انتظام حركة المرور بنطاق المحافظة.

وفي نهاية جولته، أكد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية حرصه بالتواجد الميداني الدائم في الشارع بين المواطنين للاطلاع على مشاكلهم وسرعة الاستجابة الفورية لمطالبهم وفق اللوائح والقوانين، مطالبهم بضرورة التكاتف والعمل الجماعي ومشاركة الجهاز التنفيذي بالمحافظة للنهوض بكافة قطاعات المحافظة مما يجعلها في صدارة المحافظات .