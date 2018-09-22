قال مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إن ما حققه مواطنه كريستيانو رونالدو، خلال الأعوام الماضية، كان شيئًا رائعًا للغاية، موضحًا أنه كان من الطبيعي أن يفكر في الرحيل عن ريال مدريد الإسباني: "قانون الدوافع والمحفزات جعل رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس، فقد بلغ عمره 33 سنة، ومن الطبيعي أن يتراجع مستواه، لكن تسجيله 50 هدفًا في كل موسم، كان شيئًا رائعًا للغاية".

وعن المقارنة بين رونالدو وميسي، قال جوزيه، خلال استضافته في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي زكريا ناصف: "لا أفضل المقارنة بين اللاعبين، فكلاهما يمتلك العديد من المميزات، رونالدو سريع ويلعب برأسه جيدًا، وميسي يراوغ المدافعين في مساحات ضيقة من الملعب ويحرز أهدافه بسهولة".

وتابع: "خلال 12 عامًا، لم يستطع أي لاعب أن يقترب منهما، نيمار الأقرب لهما، لكنه معندوش عقليتهم، ومستواه في كأس العالم يثبت ذلك".