بالفيديو| وزير قطاع الأعمال يتحدث عن "الصندوق السيادي" وطرح 5 شركات في البورصة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الخصخصة بدأت مع بيع من 10 إلى 40% من الشركات وطرح حصة المال العام إلى القطاع الخاص.

وأشار توفيق في حواره مع "الوطن الاقتصادي"، إلى أن التمويل الذاتى بصندوق إعادة الهيكلة يغنى القطاع عن اللجوء إلى الاقتراض من الخارج خلال الوقت الراهن.

وأكد الوزير: "فكرة الصندوق ليست واضحة لشريحة كبيرة من المواطنين؛ فالصندوق الأساس فيه أنه ستوضع فيه أصول، أو بمعنى أوضح «أراضى»، وسيتم تقييم الأرض كحصة عينية، ويدخل عليها طرف جديد باستثمار إضافى"، موضحا: "حالياً نتبنى فكرة شبيهة بذلك لتطوير فندق «شبرد»، لزيادة خدمات الفندق، وعمل التجديدات اللازمة، وسندخل بحصة عينية، وسيكون هناك شريك آخر سيدخل باستثمارات فى شركة سيتم إنشاؤها لإدارة المشروع".

وقال توفيق: "من المفترض أن هذا الفكر سيتم تطبيقه بكل المشروعات، من خلال توفير الأرض وجذب مستثمر لتنفيذ مشروعات تنموية بالدولة، لكن ذلك لن يحدث فى شركات قطاع الأعمال العام، لأننا سنحتاج الأصول غير المستغلة حالياً لتطوير وتأهيل القطاع بالكامل وسداد المديونيات المستحقة، وهناك اتفاق على ذلك بعدم دخول أراضى وأصول القطاع إلى الصندوق السيادى".