خبير علاقات دولية: سياسات الرئيس وراء تغير الموقف الأمريكي تجاه مصر

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن تحركات وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت وراء تغيير موقف الإدارة الأمريكية من مصر.

وأضاف سمير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لقاءات السيسي بالمسئولين الأمريكيين كانت سبب الاستدارة الأمريكية تجاه مصر.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اتخذ بعض الإجراءات الخطيرة التي أثرت على العلاقات بين البلدين، مثل وقف مناورات النجم الساطع، مشددًا على أن الأمر تغير كثيرًا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.