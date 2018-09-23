قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتهج سياسة ضبط مساحات الاتفاق والاختلاف في علاقاته الخارجية وتحديدًا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن العلاقات بين مصر وأمريكا استراتيجية، وهذا لا يمنع وجود بعض الاختلاف بين الطرفين مثل مواقف واشنطن من الفلسطيينيين.

وتابع: "توجه مصر من أجل الحصول على سلاح وتوطيد علاقتها بدول مناكفة للولايات المتحدة كالصين وروسيا، نجح فيه السيسي بامتياز".

وأكمل: "مصر بعد ثورة 30 يونيو نجحت في خلق التوازن في العلاقات الدولية، حيث نحصل على ما نريده من واشنطن دون أن نخضع لإملاءاتها".