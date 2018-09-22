أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي إلى نيويورك جني ثمار لجهود سابقة

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الزيارة الخامسة للرئيس السيسي لأمريكا تختلف عن الزيارات السابقة، حيث تعتبر زيارة جني ثمار، موضحًا أنه سيلتقي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الأمريكية ورئيس البنك الدولي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس السيسي إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 73 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصب في مصلحة المواطن المصري، بما تحمله من فوائد اقتصادية واستثمارية جمة.

وتابع: "مصر أكبر دولة إفريقيا تستقبل الاستثمارات الأمريكية، حيث إن 33% من استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا موجودة بمصر".

وأكمل: "السيسي طرح مع ترامب خلال الزيارة السابقة لأمريكا ملف نفاذ السلع المصرية إلى الولايات المتحدة".