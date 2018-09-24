عاجل| السيسي يُهنئ ترامب بإنجازاته.. والأخير: "مصر صديق عظيم لواشنطن"

عرض التليفزيون المصري، جزءًا من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمقر إقامته في نيويورك.

ووجه ترامب حديثه للسيسي قائلا: "إن مصر صديق كبير وعظيم للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك علاقات قوية جدًا ومميزة بين القاهرة وواشنطن"، ورد عليه السيسي: "أنا سعيد بلقائك وأهنئك بكل النجاحات التي حققتها خلال عامين".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.