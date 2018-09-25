عرض التليفزيون المصري، جزءًا من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بمقر إقامته في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة 73 للأمم المتحدة.

ووجه السيسي، حديثه إلى ترامب، بأن اللقاء يعكس حجم العلاقات القوية بين مصر وواشنطن، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية على أعلى مستوى.

ورد "ترامب": "نحن نقوم بعمل رائع في محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وأنتم في الصفوف الأمامية في هذا الكفاح، ونحاول القضاء على داعش في سوريا، ونحن في المرحلة الأخيرة لدحر التنظيم نهائيا".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضي، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.