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عاجل| السيسي عن ترامب: أحدث تغييرات فريدة في سياسات أمريكا بالعالم

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"عاشور": قرض بـ170 مليون يورو لبناء 3 مستشفيات ومول تجاري

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