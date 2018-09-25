يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعشاء عمل ينظمه أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وقال الرئيس السيسي: "نفذنا خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ جاذب الاستثمار".

وتابع السيسي: "كنا نعاني من أزمة في قطاع الطاقة ولكننا تغلبنا عليها".

وأضاف: "اعتبارًا من أبريل المقبل سيتحقق لدينا فائض في الغاز الطبيعي".

وأشار إلى أن محور تنمية قناة السويس منطقة واعدة أمام الاستثمار، إذ أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها لتكون بوابة لنفاذ الصادرات لأسواق أفريقيا وأوربا.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.