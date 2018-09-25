التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بمقر إقامته بنيويورك، أعضاء مجلس أعمال التفاهم الدولي وعدد من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية، على عشاء عمل.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.