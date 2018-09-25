عاجل| السيسي عن ترامب: أحدث تغييرات فريدة في سياسات أمريكا بالعالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقر أقامته في نيويورك "شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وووصف السيسي ترامب خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإنه: "أحدث تغيرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم".

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات قارة إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وقال السيسي، خلال كلمته في القمة، بمدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نيلسون مانديلا تجسدت في مسيرته آمال الشعوب الإفريقية نحو الاستقلال والكرامة، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب، وأصبح ضمن رموز إفريقية خالدة مثل الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء، وضحى بكل نفيس لتحرير بلاده من الفصل العنصري البغيض.