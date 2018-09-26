قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تواجه تحديات كثيرة في دور الرعاية الاجتماعية أبرزها غياب الموظفين، موضحة أن قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعجبت بالأنشطة غير التقليدية للفتيات في دور الرعاية التي تم افتتحها.

وأضافت والي، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن حرم الرئيس السيسي أشادت بمستوى دار رعاية فتيات العجوزة خلال زيارتها.

وأوضحت أن الوزارة وضعت مناهج موحدة لدور الحضانة، ويتم تدريب المدرسين على تلك المناهج، ونعمل على إعداد قانون ينظم عمل الأسر البديلة.