قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن حديث المفكر الراحل جلال أمين، عن التبعية والاستقلال السياسي يجب أن يكون موضع دراسة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "القيادة السياسية الحالية تحاول الخروج من التبعية والحفاظ على استقلال القرار المصري، حتى لو دفعنا ثمن اختيارنا، والسيسي أكد على هذا المعنى أكثر من مرة".

وعن كتاب "ماذا حدث للمصريين"، الذي ألفه الراحل جلال أمين، قال الفقي: "الكتاب كان رائعًا للغاية، والكثير من الأفكار التي جاءت فيه كانت تخطر ببالي، ولا أعرف كيف استطاع أن يصيغ الأفكار بهذه الدقة، هو لم يبتدع لكنه سلط الضوء على بقعة معينة وحللها مستخدمًا لغةً سهلة".