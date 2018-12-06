قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن قرار المصالحة الفلسطينية في يد الرئيس محمود عباس أبو مازن ثم حركة حماس، ولكن لا توجد إرادة سياسية من الطرفين.

وأوضح دحلان أنه ليس له علاقة شخصية بـ"أبو مازن" ولكن عليه تحمل المسؤولية باعتباره الأكبر سنًا والأكثر تحملا للمسؤولية كونه رئيسا، ولم يبقَ له أي تركة يتركها إلا الوحدة الوطنية.

وأضاف "دحلان"، خلال حواره على قناة "العربية الحدث"، أن مصلحة الوطن أهم من المصالح الشخصية، حيث كان الزعيم الراحل ياسر عرفات بالنسبة له زعيما وملهما وقائدا، وهو الذي صنعه عندما كان يعارضه في الكثير من القرارات في الوقت الذي لم يكن أحد يجرؤ على النظر في عينه، ورغم ذلك كان يستقبله "أبو عمار" ويتناقش معه ويداعبه.

وأوضح أنه يجب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن التوجه لقطاع غزة من أجل المصالحة الفلسطينية ولا يخاف من شعبه، حيث إن الشعب الفلسطيني سيستقبله بكل ترحاب، موضحًا أنه لا أحد يستطيع أنْ يفرض على الشعب الفلسطيني اتفاقًا غير مُنصف، قائلاً: "ستكون صفقة القرن في الهواء".