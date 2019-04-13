أخبار ماتفوتكش| بن عوف يتنازل عن رئاسته للمجلس العسكري السوداني 

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

بن عوف يتنازل عن رئاسته للمجلس العسكري السوداني

أعلن عوض بن عوف رئيس لمجلس العسكري الانتقالي السوداني، عن تنازله عن منصبه، وتنصيبه لشخص آخر مكانه، وهو الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.

بعد عودته إلى القاهرة.. تفاصيل جولة السيسي في 4 دول

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطار القاهرة الدولي، عائدا إلى أرض الوطن بسلام بعد جولته الخارجية التي شملت 4 دول، وهي: غينيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوت ديفوار والسنغال، التي كانت المحطة الأخيرة.

إغلاق أجزاء من البيت الأبيض بعد إضرام رجل النار في نفسه

قال جهاز أمن الرئاسة بالولايات المتحدة، إن رجلا يستخدم دراجة كهربائية أضرم النار في معطفه خارج البيت الأبيض الجمعة، وإنه عُولج من إصابات لا تهدد حياته.

مجموعة متوازنة للفراعنة بأمم أفريقيا.. مصر مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية

أوقعت قرعة أمم أفريقيا 2019 المنتخب المصري مع منتخبات زيمبابوي، وأوغندا، الكونغو الديمقراطية.

ضمن تعديلات كبرى.. زعيم كوريا الشمالية يحصل على لقب جديد

ضمن عدد من التعديلات الكبرى التي تشهدها كوريا الشمالية على المستوى السياسي، حصل زعيم البلاد كيم جونج أون على لقبًا جديدًا، وشملت التعديلات تعيين رئيس شرفي جديد، ورئيس وزاء جديد، بالإضافة إلى منح زعيم كوريا لقب "الممثل الأعلى لكل الشعب الكوري"، في تعديلات يراها المحللون أنها تعزز قبضته على السلطة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت الدولة نموًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال العامين.

اليوم.. وزير الزراعة يتفقد محطة البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ

يتفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، بعض المشروعات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، ومن المقرر أن يستقبله الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، واللواء محمد البنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

بسبب "مقلة لب".. مصرع طالب وإصابة اثنين في حريق بسوهاج

لقى طالب مصرعه وأصيب اثنان آخران في حريق اندلع بـ5 منازل بقرية الدويرات مركز المنشاة بسوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام، وتبين أن سبب الحريق تطاير شرر من محمصة بأحد المنازل، وانتقل إلى مكان الواقعة السكرتير العام لمحافظة سوهاج وقيادات قطاع الجنوب.

قرعة أمم أفريقيا.. تعرف على المجموعات كاملة

أجريت أمس قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفاها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

الصفحة الرسمية لـ"الممر" تطرح الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عبر موقع "فيسبوك"، تمهيدا لطرحه في موسم عيد الفطر المقبل.