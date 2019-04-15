احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بذكرى مرور 108 أعوام على ميلاد إمام الدعاة، محمد متولي الشعراوي، الذي ولد في ا15 من أبريل عام 1911م، وتُوفي في 17 من يونيو عام 1998م.

ونشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" فيديو يوثق أبرز المحطات التي تناولت مولد فضيلة الشيخ الإمام الشعراوي، ونشأته ومسيرته الحياتية والتعليمية والعلمية والدعوية، مع إلقاء الضوء على رحلة الشيخ الشعراوي بالأزهر الشريف.

كما يُبرز الفيديو الشهادات العلمية والإجازات والجوائز والأوسمة والدكتوراة الفخرية التي حصل عليها إمام الدعاة، ودوره المحوري في الدعوة إلى الله، بالإضافة إلى خواطره حول كتاب الله، وموهبته الفذة في شرح آيات القرآن الكريم وبيان معانيه بأسلوب جذاب لمس القلوب وساهم بدورٍ كبير في تطوير علم التفسير والدعوة إلى الله.

وقدمت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على "فيس بوك"، معلومات موجزة عن أبرز مؤلفات الشيخ الشعراوي القيمة التي تعد بمثابة زادًا للمؤمنين منها، "الإسراء والمعراج، معجزة القرآن، الإسلام والفكر المعاصر، الإسلام والمرأة، عقيدة ومنهج، المرأة كما أرادها الله"، وذلك ضمن فيديوهات سلسلة أعلام التي تنشرها الصفحة عن العلماء والمفكرين والأعلام في مختلف المجالات، مؤكدة دور وأهمية إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، في خدمة الإسلام والمسلمين، وتطوير النشاط الدعوي والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.