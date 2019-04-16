أخبار ماتفوتكش|السيسي يوجه بعلاج الطفلة حنين.. وحريق كاتدرائية نوتردام

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة حنين على نفقة الدولة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بعلاج الطفلة حنين محمد عبدالعزيز، بالصف الأول الإعدادي، والتي تعاني من غيبوبة تامة، وذلك على نفقة الدولة، مع توفير كل الرعاية الطبية اللازمة لها.

"متحدث النواب": جلسة اليوم تاريخية.. وسنسمع رأي كل نائب على حدة

قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، ستكون تاريخية، ومن أكثر الجلسات كثافة، لحضور جميع النواب والمهتمين بالتواجد لإلقاء كلمتهم الأخيرة فيما يتعلق بتعديل نصوص الدستور.

انهيار البرج التاريخي في كاتدرائية نوتردام الفرنسية

انهار البرج التاريخي في كاتدرائية نوتردام الفرنسية، وذلك بعد اندلاع حريق بها، ووصفت رئيسة بلدية العاصمة الحريق بـ"الرهيب".

"الصحة": حققنا 90% من المستهدف في المرحلة الثالثة لـ"100 مليون صحة"

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة للمعلومات، إن الوزارة نجحت في تغطية أكثر من 90% بجميع المحافظات، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة).

مقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالإسكندرية بـ"الرصاص" في منزله

لقي اللواء أشرف طبق، رئيس فرعي الرقابة الإدارية الأسبق بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، مصرعه بطلق ناري داخل منزله بمدينة دمنهور، تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، بوصول اللواء أشرف طبق، رئيس فرعي الرقابة الإدارية الأسبق بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور، مصابا بطلق ناري، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

«بقايا الشتاء».. برودة وأمطار وطوارئ فى المحافظات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، اليوم، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً، بارد ليلاً، بعد موجة من الطقس المتقلب شهدتها البلاد، أمس، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على القاهرة، اشتدت فى بعض المحافظات، وسط حالة من الاستنفار، تحسّباً لوقوع حوادث، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة فى العاصمة، غداً (الثلاثاء)، إلى 25 درجة. وانتظمت حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة، أمس، وفقاً للمواعيد المقرّرة لها رغم سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية.

حبس شاب لاتهامه بالاعتداء الجنسي على طفل من ذوي الاحتياجات بالدقهلية

أمرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، أمس، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء الجنسي على صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

طقس الثلاثاء 16-4-2019 في مصر وبعض المدن والعواصم العربية والعالمية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

تعرّف على الخريطة الأولية لمسلسلات رمضان 2019

بدأت عدد من القنوات، الإعلان عن بعض الأعمال الدرامية، التي ستُعرض عبر شاشاتها في شهر رمضان المقبل، إذ طُرحت بروموهات مجموعة من المسلسلات، على مدار الأيام القليلة الماضية.

لاسارتي يُهدد المقصرين بالاستبعاد حتى نهاية الموسم

وضع لاسارتي، المدير الفني للأهلي، ترتيبات خاصة لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، للحفاظ على حظوظ الفريق بالبطولة، بعد صدمة الخروج من دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي.